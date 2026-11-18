Non solo una visita per conoscere i corsi di studio, ma un’occasione per mettere le mani in pasta, sperimentare tecniche creative e immaginare il proprio futuro professionale nel mondo dell’arte e della moda. L’Accademia di Belle Arti Unidee di Biella si prepara ad accogliere studenti, famiglie e persone interessate alla formazione artistica in occasione dell’Open Day di sabato 28 novembre 2026.

L’appuntamento è nella sede di via Serralunga 27, all’interno di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, dove dalle 10 alle 17 sarà possibile conoscere l’offerta formativa, visitare gli spazi dedicati alla creatività e alla ricerca e incontrare docenti e studenti.

A caratterizzare la giornata saranno anche due attività pratiche: workshop di ceramica e sartoria, pensati per consentire ai partecipanti di avvicinarsi concretamente ad alcune delle discipline che fanno parte dei percorsi accademici.

Due corsi triennali per entrare nel mondo della creatività

L’offerta formativa dell’Accademia Unidee si articola in due percorsi triennali: Arte Contemporanea e Moda Sostenibile. Due indirizzi differenti, ma accomunati dalla volontà di interpretare le trasformazioni della società attraverso la creatività, la ricerca e la progettazione.

L’Open Day rappresenta un’opportunità per approfondire i contenuti dei corsi, comprenderne l’impostazione didattica e conoscere più da vicino le prospettive di formazione e crescita professionale.

In un contesto in cui le professioni creative sono chiamate a confrontarsi con nuovi linguaggi, tecnologie, sensibilità ambientali e modelli produttivi, la formazione assume un ruolo fondamentale per sviluppare competenze capaci di dialogare con un panorama in continua evoluzione.

Arte Contemporanea: ricerca, sperimentazione e nuovi linguaggi espressivi

Il Corso Triennale in Arte Contemporanea è rivolto a chi desidera sviluppare un percorso nel campo della produzione artistica, della ricerca e della progettazione culturale.

La formazione punta a costruire figure professionali capaci di leggere e interpretare la complessità del mondo contemporaneo attraverso la pratica artistica. Il percorso integra ricerca, sperimentazione e produzione, accompagnando ogni studente nella definizione di un linguaggio personale e nella maturazione di una propria identità creativa.

Un elemento importante è rappresentato dal confronto diretto con il mondo dell’arte. Durante il triennio, gli studenti hanno infatti la possibilità di lavorare a stretto contatto con artisti, docenti, curatori e professionisti, in un ambiente internazionale che valorizza lo scambio di competenze e la progettazione interdisciplinare.

L’obiettivo è fornire strumenti non soltanto per realizzare progetti artistici, ma anche per sviluppare uno sguardo critico sulla contemporaneità e sulle sue trasformazioni.

Moda Sostenibile: formare i designer che ripenseranno il fashion system

Il secondo percorso proposto dall’Accademia è il Corso Triennale in Moda Sostenibile, dedicato alla formazione di designer e professionisti interessati a contribuire all’evoluzione del sistema moda.

Un settore che oggi deve affrontare sfide importanti: dall’impatto ambientale della produzione alla gestione delle risorse, dalla scelta dei materiali alla necessità di sviluppare modelli economici e produttivi più responsabili.

Il corso affronta queste trasformazioni mettendo la sostenibilità al centro dell’intero processo formativo. Non si tratta, quindi, di una disciplina isolata, ma di un principio che attraversa tutti gli ambiti della progettazione: dal design alla modellistica, dalla comunicazione alla ricerca sui materiali, fino al management e allo sviluppo del prodotto.

Tra gli elementi distintivi del percorso c’è proprio l’approccio integrato alla sostenibilità, una caratteristica che rende il corso una proposta tra le prime in Europa nel suo genere.

Il valore del territorio: il legame con il distretto tessile biellese

La presenza di un corso dedicato alla moda sostenibile a Biella si inserisce in un contesto territoriale particolarmente significativo.

Il distretto tessile biellese rappresenta infatti un patrimonio di conoscenze, tradizioni manifatturiere e competenze produttive che può offrire un importante punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi al mondo della moda e del design.

Il dialogo tra arte, moda e territorio è uno degli aspetti che caratterizzano l’esperienza formativa dell’Accademia Unidee. La possibilità di sviluppare una formazione in un’area storicamente legata alla produzione tessile permette di osservare da vicino le trasformazioni del settore e di comprendere quanto ricerca sui materiali, innovazione e sostenibilità siano oggi elementi centrali per il futuro del fashion system.

Una prospettiva che mette in relazione la dimensione creativa con quella produttiva, avvicinando la formazione alle esigenze concrete del mondo professionale.

Open Day Unidee: il programma di sabato 28 novembre

La giornata sarà organizzata in due momenti, uno al mattino e uno nel pomeriggio, per consentire ai partecipanti di scegliere la fascia oraria più comoda.

Il programma prevede momenti di accoglienza, presentazioni dedicate all’Accademia e ai suoi percorsi triennali, visite agli spazi e attività laboratoriali.

In particolare, i workshop di ceramica e sartoria offriranno la possibilità di sperimentare alcune tecniche e avvicinarsi in modo diretto alle attività creative proposte durante il percorso di studi.

Ecco il programma completo:

Mattina

10:00-10:30: accoglienza dei partecipanti.

10:30-11:30: presentazione dell’Accademia e dei corsi, con visita degli spazi.

11:30-12:30: workshop di ceramica e workshop di sartoria.

Pomeriggio

13:30-14:00: accoglienza dei partecipanti.

14:00-15:00: presentazione dell’Accademia e dei corsi, con visita degli spazi.

16:00-17:00: workshop di ceramica e workshop di sartoria.

L’iniziativa è pensata per offrire una panoramica completa dell’offerta didattica, ma anche per permettere ai futuri studenti di vivere direttamente alcuni aspetti dell’esperienza accademica, andando oltre la semplice presentazione teorica.

Come partecipare all’Open Day dell’Accademia Unidee

L’appuntamento con l’Open Day dell’Accademia di Belle Arti Unidee è fissato per sabato 28 novembre 2026, dalle 10 alle 17.

L’evento si svolgerà in via Serralunga 27, a Biella, presso Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.

Per ricevere informazioni e segnalare la propria partecipazione è possibile contattare l’Accademia scrivendo all’indirizzo orientamento@accademiaunidee.it.

Una giornata aperta a chi vuole esplorare nuove possibilità formative e avvicinarsi a due ambiti in cui creatività, ricerca e capacità di innovare rappresentano competenze sempre più importanti.

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