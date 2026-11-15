Trasferimento mercato di Biella: l’intervento di Scaramal

Gentile Direttore,

la gestione, da parte della giunta di centro-destra di Biella, del progetto di spostamento del mercato da

piazza Falcone ai giardini Zumaglini sta assumendo i contorni del grottesco.

Ricordo che nel maggio del 2024, dopo un confronto tra le Associazioni degli ambulanti e l’Assessora al

commercio Barbara Greggio, si procedette all’accorpamento dei banchi per rendere più funzionale e

compatta l’area, cosa che permise di individuare un buon numero di nuovi parcheggi adiacenti all’area

stessa, rendendo ancora più comodo l’accesso al mercato.

La maggioranza che approvò tale riassetto è la stessa che governa oggi la città e della quale faceva parte

Marzio Olivero, che nel 2022 aveva assunto il ruolo di Assessore.

Dopo un anno e mezzo lo stesso Marzio Olivero, divenuto Sindaco, annuncia di punto in bianco la

decisione di spostare il mercato perché, a suo avviso, questo rivitalizzerà il centro cittadino.

In questi mesi dalla città si è alzata una voce univoca che unisce i commercianti ambulanti, i cittadini e

l’intera rete dei quartieri contro tale scelta.

All’attenzione del Sindaco sono stati portati, oltre a considerazioni di puro buon senso, dati concreti e

osservazioni argomentate da autorevoli urbanisti, agronomi, ambientalisti, a dimostrazione che

l’opposizione non nasce da posizioni ideologiche o di parte ma da ragioni fondate.

Il primo cittadino si è però trincerato dietro ad un silenzio privo di contro-argomentazioni chiare,

rivelando l’assenza di dati e studi di fattibilità a sostegno del trasloco. Anzi, durante il Consiglio

Comunale aperto del 7 settembre, in conclusione della sua replica, ha dichiarato che piuttosto

dell’immobilità preferisce l’azzardo.

È una frase che, detta da un Sindaco, mette i brividi. Il primo cittadino sceglie di scommettere, cioè di

compiere una azione temeraria, che mette a repentaglio il futuro di 150 commercianti, usando soldi

pubblici, quindi dei cittadini, senza avere in mano alcun elemento che la giustifichi.

Il Sindaco Olivero evidentemente pensa che la programmazione e pianificazione, il confronto con i

cittadini e le organizzazioni di categoria sia tempo perso e lo si è visto ancora di più nei suoi commenti

rispetto alla richiesta dei Consigli di Quartiere di indire un referendum sulla questione.

Avendo trascorso molti anni della mia vita nel ruolo di amministratore, mi permetto di dire al signor

Sindaco che un minimo di umiltà in più non guasterebbe: lui non è il padrone di Biella, semplicemente è

stato delegato pro tempore dai cittadini ad amministrare la città col normale buon senso e rispetto delle

norme e leggi, usando tutti gli strumenti utili a supporto degli atti e delle scelte da compiere nell’interesse

generale.

Ma davvero pensa che lo spostamento del mercato in centro riempirà i negozi e gli alloggi sfitti e invertirà

il trend di diminuzione della popolazione? Se questa è la logica, mi aspetto che prima o poi Olivero

proponga di riportate l’ospedale in via Caraccio.

Infine, vorrei spendere una parola sul comportamento della Lega. Il partito del Carroccio ha alzato la

voce, presentando proposte alternative ragionevoli, che il Sindaco ha liquidato in modo sbrigativo e

sprezzante. Nonostante ciò, al momento di votare la variazione di bilancio necessaria a finanziare

l’operazione, i consiglieri leghisti si sono compattamente e ordinatamente uniti al resto della maggioranza.

È stato un inchino politico, una vera e propria sconfessione dell’operato dell’ex Assessora Barbara

Greggio, grazie al quale molti ambulanti avevano sostenuto la Lega e Fratelli d’Italia alle ultime elezioni

comunali. I commercianti del mercato sono stati traditi e beffati, questa è la realtà.

Penso però non ci si debba arrendere di fronte alla prepotenza e all’ottusità di questa Giunta, e mi auguro

che gli ambulanti del mercato, con le associazioni di categoria, i quartieri, l’associazione Pro Natura e i

gruppi nati per difendere il verde pubblico chiamino i cittadini, che non hanno potuto esprimersi con un

referendum, a far sentire a gran voce la loro contrarietà al trasloco del mercato e al conseguente

sconvolgimento dei giardini Zumaglini.

Facciamolo, manifestando nella nuova piazza Bruttezza & Desolazione, il nuovo spazio creato davanti

alla Fons Vitae.

È un nostro diritto ed è un nostro dovere quello di opporci ad un progetto urbanistico insensato e di

chiedere al Sindaco di rispondere nel merito a tutte le domande che gli sono state poste.

Con questo auspicio, la ringrazio per lo spazio che vorrà concedermi e le porgo i più cordiali saluti.

Sergio Scaramal

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