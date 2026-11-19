Addio a Fernando Mancin: alpino, volontario e anima del carnevale.

Addio a Fernando Mancin: alpino, volontario e anima del carnevale

La chiesa di Bettole, a Borgosesia, non è bastata ad accogliere tutte le persone arrivate per l’ultimo saluto a Fernando Mancin, morto a 86 anni nella sua abitazione di Fenera San Giulio. Il funerale, celebrato la scorsa settimana, è stato accompagnato dai canti degli Alpin dal Rosa, il coro di cui faceva parte. Una grande partecipazione che ha commosso la famiglia e testimoniato quanto l’uomo fosse conosciuto e benvoluto.

Accanto alla moglie Loredana, ai figli e ai nipoti si sono stretti amici, conoscenti e rappresentanti delle associazioni alle quali aveva dedicato tanto tempo. Il paese ha voluto ricambiare l’affetto ricevuto da una persona che, pur arrivata da lontano quando era ancora un ragazzino, aveva saputo costruire a Borgosesia una vita ricca di relazioni e di impegno.

Dal Polesine a Bettole, una vita ricca di legami

Fernando Mancin aveva appena tredici anni quando, con la famiglia, aveva lasciato Contarina, in provincia di Rovigo. Erano gli anni della grande alluvione del Polesine, che aveva sconvolto intere comunità e costretto molte persone ad abbandonare le proprie case. A Bettole aveva trovato una nuova casa, mettendo radici in quella frazione che sarebbe rimasta per sempre un punto di riferimento.

Anche la moglie Loredana Vidale era originaria del Polesine. Insieme avevano condiviso 62 anni di matrimonio e cresciuto i figli Flavio e Barbara. Fernando aveva lavorato in diverse ditte della zona, senza mai rinunciare agli impegni associativi. La famiglia e la disponibilità verso gli altri erano due aspetti fondamentali della sua vita quotidiana.

Gli alpini e la passione per il canto

Tra le realtà alle quali era maggiormente legato c’era il gruppo alpini di Aranco, di cui era un componente attivo e sempre presente.

La passione per la musica lo aveva inoltre portato a entrare nel coro sezionale Alpin dal Rosa, dove aveva trovato un altro modo per coltivare l’amicizia e il legame con le penne nere. Proprio i compagni di canto hanno voluto accompagnarlo durante il funerale. Le loro voci hanno reso ancora più intenso il saluto a un amico con cui avevano condiviso tante esperienze.

A Bettole il nome di Fernando Mancin resterà legato anche a una tradizione gastronomica molto amata. Per anni era stato una delle colonne del Comitato carnevale della frazione, ricoprendo il ruolo di cuoco principale. Il celebre “Baccalà alla Mancin” era diventato un appuntamento atteso durante la festa che il gruppo organizzava all’inizio di settembre, mantenuta fino a qualche anno fa. Lo riporta Notizia Oggi

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