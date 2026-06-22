Zappalà: “Urlava e avvicinava minacciosamente la testa alla mia, a quel punto l’ho allontanato”

Il post pubblicato su Facebook da Davide Zappalà in cui dà la propria versione dell’episodio di una settimana fa, reso noto da Avs sui social.

“Sabato scorso, mentre mi recavo alla festa in Riva, sono stato aggredito da un estremista che avevo già denunciato per diffamazione sui social. Il soggetto urlava e minacciosamente avvicinava ripetutamente la propria testa alla mia; a quel punto l’ho allontanato, invitandolo ad assumere un comportamento più consono e mi sono allontanato per evitare ulteriori tensioni. Oggi AVS pubblica il video della telecamera di un negozio che ha ripreso l’accaduto; invece di esprimermi solidarietà, critica il sottoscritto per aver impedito di essersi fatto aggredire.

A parti invertite, non avrei avuto dubbi a schierarmi dalla parte della persona attaccata. Ognuno ha il suo stile”.

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