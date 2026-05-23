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Valdilana piange la centenaria Fermila Merchiori

Profondo cordoglio

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16 secondi fa

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Valdilana piange la centenaria Fermila Merchiori
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Valdilana piange la centenaria Fermila Merchiori.

Valdilana piange la centenaria Fermila Merchiori

La nostra provincia e Valdilana hanno perso due delle sue centenarie nelle stesse ore. Adriana Rolando si è spenta a 103 anni (LEGGI ANCHE Si è spenta a 103 anni Adriana Rolando), Fermila Merchiori se n’è andata con cento primavere, raggiunte due mesi fa.
Entrambe vivevano nel Biellese Orientale.

A Bulliana, si è svolta la cerimonia funebre di Fermila Melchiori, che ha lasciato la figlia Graziella con Giuliano, la nipote Sabrina con i figli Samuele, Gabriele e Greta, la cognata Piera Pasi.
A meta marzo Trivero aveva festeggiato i suoi primi 100 anni e Notizia Oggi ne aveva raccontato la storia, comune a quella di molte famiglie del territorio: originaria del Veneto, Fermila era nata in provincia di Rovigo. Ancora giovanissima, a soli 14 anni, si era poi trasferita nel Biellese con la famiglia negli anni del boom del tessile. Aveva lavorato a lungo in filatura, contribuendo con impegno e dedizione alla crescita economica del territorio, prima di dedicarsi completamente alla famiglia dopo la pensione. Nel 1950 si era sposata con Maggiorino Lazzarotto, con il quale costruito la sua vita e la sua famiglia.

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