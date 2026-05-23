Acrobazie e impennate clandestine: la stradale mette fine allo “show”.

Acrobazie e impennate clandestine: la stradale mette fine allo “show”

Si davano appuntamento via social e si trovavano nel parcheggio della Lancia, a Verrone, confrontandosi tra accelerate, impennate ed evoluzioni sulle due ruote. Con tanto di pubblico ad assistere alle “esibizioni”. Lo “show” di un gruppo di una trentina di giovani e giovanissimi si è conclusa con 18 multe e quattro moto sottoposte a fermo amministrativo dalla polizia stradale di Biella.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida. In seguito al monitoraggio condotto nelle scorse settimane, gli agenti hanno svolto uno specifico servizio nel comune di Verrone. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare come numerosi giovani motociclisti, attraverso appuntamenti organizzati sui social, si ritrovassero nell’area interessata per poi eseguire manovre spettacolari, tali da attrarre perfino numerosi spettatori richiamati dagli eventi.

Una volta individuato il luogo delle esibizioni, nel pomeriggio di sabato la polizia stradale di Biella ha organizzato un servizio specifico, nel corso del quale ha avuto modo di accertare non solo le condotte di guida pericolose, ma anche che le caratteristiche delle moto non erano conformi alle prescrizioni previste dalla normativa.

Complessivamente sono state identificate 27 persone, 18 le violazioni amministrative al Codice della Strada accertate. Gli operatori hanno inoltre proceduto al fermo amministrativo di quattro motoveicoli e al sequestro di un casco risultato privo della prescritta omologazione.

«L’attività – sottolineano dalla questura – rientra nei servizi istituzionali finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti che possono mettere a rischio l’incolumità pubblica».

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