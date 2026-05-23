Seguici su

CronacaValle Elvo

Addio a Renzo Andriotto, morto improvvisamente a 71 anni

Ha lasciato nel dolore la moglie e i figli

Pubblicato

12 secondi fa

il

Renzo Andriotto
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Occhieppo Superiore nei giorni scorsi ha salutato per l’ultima volta Renzo Andriotto, mancato improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 71 anni.

È morto Renzo Andriotto, lutto a Occhieppo Superiore

Molto conosciuto in paese e a Biella, l’uomo ha lasciato nel dolore la moglie Mariaclaudia Pedrazzo, stimata insegnante di educazione fisica alle superiori nonché ex campionessa azzurra di ginnastica ritmica, e i figli Mattia e Marina con Hamid.

Lunedì familiari e amici gli hanno detto addio

Familiari e amici gli hanno detto addio lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Superiore.
Nonostante il momento di grande dolore, la famiglia ha voluto rivolgere pubblicamente “un ringraziamento particolare a tutti il personale del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Ponderano”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *