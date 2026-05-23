CronacaValle Elvo
Addio a Renzo Andriotto, morto improvvisamente a 71 anni
Ha lasciato nel dolore la moglie e i figli
Occhieppo Superiore nei giorni scorsi ha salutato per l’ultima volta Renzo Andriotto, mancato improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 71 anni.
È morto Renzo Andriotto, lutto a Occhieppo Superiore
Molto conosciuto in paese e a Biella, l’uomo ha lasciato nel dolore la moglie Mariaclaudia Pedrazzo, stimata insegnante di educazione fisica alle superiori nonché ex campionessa azzurra di ginnastica ritmica, e i figli Mattia e Marina con Hamid.
Lunedì familiari e amici gli hanno detto addio
Familiari e amici gli hanno detto addio lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Superiore.
Nonostante il momento di grande dolore, la famiglia ha voluto rivolgere pubblicamente “un ringraziamento particolare a tutti il personale del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Ponderano”.
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