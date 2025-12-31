Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto oggi con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Bellino (CN) per una valanga.

Valanga sui monti del cuneese: travolte due persone

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.45 da una persona che non si trovava sul posto che è riuscito a comunicare poche informazioni prima che la linea cadesse. In seguito è giunto un secondo allarme tramite servizio satellitare Apple con coordinate precise e informazioni supplementari che parlavano di 2 persone travolto estratte in autosoccorso. Infine è giunta una chiamata via radio da Guida alpina e tecnico del Soccorso Alpino che si trovava in zona in attività personale e si è portata sul posto.

Nel frattempo era decollato l’elicottero del 118 con l’Unità Cinofila da valanga a bordo che ha raggiunto il luogo dell’incidente. Mentre l’equipe sanitaria prelevava i due travolti che sono stati portati in ospedale entrambi in codice giallo per lieve ipotermia, i tecnici del Soccorso Alpino e l’Unità cinofila hanno bonificato lo scenario verificando che non vi erano ulteriori persone coinvolte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook