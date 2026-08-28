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CronacaValle Elvo

Va a fuoco il quadro elettrico della Mercedes a Mongrando

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Pubblicato

16 secondi fa

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Va a fuoco il quadro elettrico della Mercedes a Mongrando.

Intervento dei vigili del fuoco ieri a Mongrando per un incendio auto. La Mercedes condotta da un uomo del 1967 ha preso fuoco per un problema elettrico. Sul posto i vigili del fuoco oltre ai carabinieri per la viabilità. Nessuna conseguenza per l’automobilista.

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