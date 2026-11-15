Una donna aggredita da due cani a Strona

Donna aggredita da due cani a Strona.

La donna stava camminando quando è stata attaccata da due cani di grossa taglia. Si è spaventata per poi allontanarsi in fretta.

Non ha riportato ferite. Ha chiamato i carabinieri. Si riserva di presentare denuncia.

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