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CronacaValli Mosso e Sessera

Una donna aggredita da due cani a Strona

Per fortuna non ha riportato ferite, ma ha avvertito i carabinieri

Pubblicato

29 secondi fa

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uomo di mongrando aggredito da un cane
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Donna aggredita da due cani a Strona.

La donna stava camminando quando è stata attaccata da due cani di grossa taglia. Si è spaventata per poi allontanarsi in fretta.

Non ha riportato ferite. Ha chiamato i carabinieri. Si riserva di presentare denuncia.

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