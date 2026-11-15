CronacaValli Mosso e Sessera
Una donna aggredita da due cani a Strona
Per fortuna non ha riportato ferite, ma ha avvertito i carabinieri
Donna aggredita da due cani a Strona.
La donna stava camminando quando è stata attaccata da due cani di grossa taglia. Si è spaventata per poi allontanarsi in fretta.
Non ha riportato ferite. Ha chiamato i carabinieri. Si riserva di presentare denuncia.
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