Un arresto in pieno centro a Biella. Nei guai è finito un uomo di 39 anni di origine straniera. I fatti risalgono alla prima serata di venerdì.

Un arresto in pieno centro

Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 19, una volante della polizia avrebbe notato una persona con un atteggiamento sospetto. Agli agenti è sembrato che avesse buttato dentro un baso un sacchetto. E’ stato fermato ed è stato rinvenuto anche il sacchetto, al cui interno c’erano diversi grammi di sostanza stupefacente.

E’ stato pertanto arrestato e già ieri mattina è comparso davanti al giudice per la prima udienza del processo per direttissima. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.

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