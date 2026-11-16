Travolge un volontario e fugge con l’uomo sul cofano: guidava con la patente sospesa

Travolge un volontario e fugge con l’uomo sul cofano. L’episodio è avvenuto lo scorso 31 ottobre durante la festa di Halloween in un paese del Torinese, vicino ai confini con la nostra provincia.

Erano circa le 18.30 ed era in corso la manifestazione “Dolcetto o scherzetto?”. In occasione dell’iniziativa, che aveva richiamato numerose famiglie e bambini in centro, la principale arteria del paese era stata chiusa al traffico. A presidiare i punti di accesso all’area pedonale erano presenti volontari della protezione civile e addetti alla sicurezza.

Travolge un volontario e fugge con l’uomo sul cofano

Secondo quanto ricostruito, un residente si sarebbe presentato in automobile a uno dei varchi, manifestando l’intenzione di uscire dall’area interessata. Il volontario gli avrebbe spiegato le ragioni del divieto, offrendosi anche di accompagnare a piedi la vettura a passo d’uomo, in modo da consentirgli di allontanarsi senza mettere a rischio i pedoni.

La situazione sarebbe però precipitata quando l’automobilista, anziché seguire le indicazioni ricevute, avrebbe improvvisamente accelerato, investendo il volontario. L’uomo sarebbe finito sul cofano della vettura, senza che il conducente si fermasse. All’altezza dell’incrocio con via Gondolo, una brusca svolta avrebbe fatto cadere il volontario sull’asfalto, mentre l’automobilista avrebbe proseguito la propria corsa.

Alla scena hanno assistito numeros i testimoni. Alcuni sono riusciti a fornire indicazioni preziose alle forze dell’ordine. Sul posto è così intervenuta la polizia locale. Le informazioni raccolte hanno permesso di risalire all’identità del pirata della strada.

Guidava senza patente

Ulteriori controlli hanno portato alla luce un altro elemento rilevante. L’automobilista si sarebbe infatti messo al volante nonostante la sua patente fosse sospesa per guida in stato di ebbrezza.

E’ stato così denunciato e la vettura sottoposta a fermo amministrativo e sequestreata.

L’uomo investito è invece stato portato in ospedale, ha riportato contusioni e traumi con una prognosi di 15 giorni.

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