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Trattore si ribalta in strada a Lessona

Momenti di paura questa mattina

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13 secondi fa

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Trattore si ribalta in strada a Lessona
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Trattore si ribalta in strada a Lessona

Trattore si ribalta in strada a Lessona

I Vigili del Fuoco del Comando di Biella e i colleghi del Distaccamento Volontari di Cossato sono intervenuti questa mattina a Lessona, intorno alle 7, a seguito di un incidente stradale in cui si è ritrovato coinvolto un mezzo agricolo.
Il trattore si sarebbe ribaltato lungo la carreggiata, ma le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il conducente del veicolo è uscito fortunatamente illeso dall’impatto.
Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è servito a mettere in sicurezza l’area e il mezzo pesante, ma anche a verificare e contenere la fuoriuscita dei liquidi e dei carburanti dal veicolo.
In un secondo momento sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri, al fine di occuparsi dei rilievi del caso e della gestione della viabilità.

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