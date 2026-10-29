Tragedia in montagna: alpinista muore dopo una caduta di pietre a 3.500 metri

Tragedia in montagna. Un alpinista ha perso la vita nl’altro giorno sul versante svizzero del Cervino mentre stava affrontando la salita insieme a un compagno.

L’incidente si è verificato poco dopo le 6 lungo la cresta dell’Hörnli, la via normalmente utilizzata per raggiungere la vetta dal lato elvetico. I due scalatori si trovavano intorno ai 3.500 metri di quota quando la situazione è precipitata.

Tragedia in montagna

Secondo la ricostruzione diffusa dalle autorità del Vallese, nell’area in cui si trovavano i due alpinisti si è verificata una caduta di pietre. In quei momenti uno dei due avrebbe perso il contatto visivo con il compagno.

Non riuscendo più a individuarlo, ha dato immediatamente l’allarme. La richiesta di soccorso ha fatto scattare l’intervento aereo, indispensabile in un tratto così alto e difficile da raggiungere rapidamente via terra.

Le operazioni sono state affidate a un equipaggio di Air Zermatt, mobilitato nell’ambito del sistema di soccorso cantonale. Il disperso è stato localizzato poco più in basso rispetto al punto in cui era stato visto l’ultima volta. Una volta raggiunto, però, per i soccorritori non c’era più nulla da fare. L’alpinista era già deceduto, probabilmente in seguito alle conseguenze della caduta di pietre e dell’incidente verificatosi durante la scalata.

Da accertare l’identità della vittima

Le autorità svizzere non hanno ancora diffuso le generalità dell’uomo. Sono in corso le procedure per identificarlo ufficialmente e informare i familiari.

Nel frattempo il pubblico ministero del Canton Vallese ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione ogni passaggio dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica della scarica di sassi e le esatte cause della morte.

La cresta dell’Hörnli è la via normale del Cervino sul versante svizzero ed è uno degli itinerari alpinistici più conosciuti delle Alpi. Resta comunque un percorso d’alta montagna esposto a rischi oggettivi, tra cui instabilità della roccia, cadute di pietre e improvvisi cambiamenti delle condizioni meteo.

La tragedia si aggiunge agli incidenti che, anche fuori dalll’alta stagione, ricordano quanto la salita del Cervino resti complessa e impegnativa anche per alpinisti esperti.

LEGGI ANCHE: Colto da malore mentre va a funghi, dramma in montagna – FOTO

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook