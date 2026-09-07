BiellaCronaca
Tragedia al Rally 1000 Miglia
Uno spettatore travolto e ucciso da un’auto nella corsa che vedeva tra i protagonisti il biellese Corrado Pinzano
Tragedia al Rally 1000 Miglia. Un dramma ha funestato la 49esima edizione del prestigioso “Rally 1000 Miglia”. Quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Challenger disputato nel fine settimana a Montichiari, in provincia di Brescia.
Tragedia al Rally 1000 Miglia
Un uomo tra il pubblico è infatti deceduto in seguito alla ferite riportate dopo essere stato travolto da una vettura in corsa.
Un dramma che ha sconvolto tutti i presenti e portato l’organizzazione, di comune accordo con la Federazione, le autorità e gli altri organi competenti, a disporre l’interruzione della manifestazione. I concorrenti sono stati fatti rientrare verso il parco assistenza. Tra questi anche il pilota biellese Corrado Pinzano. Che al volante della Skoda Fabia e a coadiuvato dal navigatore Mauro Turati puntava a recuperare terreno rispetto al leader della classifica generale del Circ.
La vittima è il 60enne torinese Francesco De Pasquale. E’ stato investito durante il passaggio a Buone, in Valsabbia, dalla vettura numero 42 di Alessandro Zorzi e Fabio Berisonzi (nella foto di Mario Leonelli). L’uomo era con la moglie, rimasta illesa, ed è stato travolto mentre stava scattando alcune fotografie all’altezza di una curva subito dopo il termine della sesta prova speciale.
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