Tragedia al Rally 1000 Miglia. Un dramma ha funestato la 49esima edizione del prestigioso “Rally 1000 Miglia”. Quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Challenger disputato nel fine settimana a Montichiari, in provincia di Brescia.

Tragedia al Rally 1000 Miglia

Un uomo tra il pubblico è infatti deceduto in seguito alla ferite riportate dopo essere stato travolto da una vettura in corsa.

Un dramma che ha sconvolto tutti i presenti e portato l’organizzazione, di comune accordo con la Federazione, le autorità e gli altri organi competenti, a disporre l’interruzione della manifestazione. I concorrenti sono stati fatti rientrare verso il parco assistenza. Tra questi anche il pilota biellese Corrado Pinzano. Che al volante della Skoda Fabia e a coadiuvato dal navigatore Mauro Turati puntava a recuperare terreno rispetto al leader della classifica generale del Circ.

La vittima è il 60enne torinese Francesco De Pasquale. E’ stato investito durante il passaggio a Buone, in Valsabbia, dalla vettura numero 42 di Alessandro Zorzi e Fabio Berisonzi (nella foto di Mario Leonelli). L’uomo era con la moglie, rimasta illesa, ed è stato travolto mentre stava scattando alcune fotografie all’altezza di una curva subito dopo il termine della sesta prova speciale.

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