Tragedia a Vigliano: uomo morto in casa da dieci giorni. Un dramma della solitudine in questa calda, caldissima estate biellese.

Tragedia a Vigliano: uomo morto in casa da dieci giorni

Tanta gente nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 8 luglio, davanti a una palazzina di via Milano. Poco dopo sono emersi i contorni della disgrazia. Un uomo, un pensionato di 88 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni vicini di casa, che non avevano più sue notizie da oltre una settimana. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale medico del 118. I pompieri hanno dovuto usare l’autoscala per entrare nell’appartemento della vittima e una volta dentro hanno fatto la macabra scoperta. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesse.

La morte sarebbe avvenuta peraltro una decina di giorni, con tutta probabilità per cause naturali.

Presenti anche i carabinieri e il magistrato di turno per gli accertamenti di rito.

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