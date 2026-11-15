Torna a vivere con la madre e la riempie di botte

Drammatica aggressione a Verbania, dove una donna di 40 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni aggravate ai danni della madre settantenne.

I fatti si sono consumati all’interno dell’abitazione dell’anziana. La figlia, rimasta recentemente priva di un’occupazione stabile, era tornata a vivere con la genitrice, già provata da problemi di salute. Una convivenza difficile e segnata da crescenti tensioni, culminata in un accesso d’ira dopo un rimprovero domestico.

Mentre subiva le percosse, la settantenne è riuscita a chiamare autonomamente i soccorsi. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti della Squadra Volanti hanno trovato la vittima in stato di profondo turbamento e con evidenti segni di violenza sul corpo, accompagnandola poi in ospedale per le cure del caso.

La 40enne, bloccata all’interno dell’appartamento in evidente stato di alterazione, è stata tratta in arresto. Nella mattinata successiva l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento, disponendo per l’indagata il divieto di avvicinamento alla casa familiare e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook