Tir “incastrato” sulla strada per il Santuario di Graglia. Sono arrivati anche i carabinieri, anche se per fortuna la situazione si è risolta abbastanza velocemente e senza particolari problemi.

Tir “incastrato” sulla strada per il Santuario di Graglia

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18. Un mezzo pesante è rimasto appunto bloccato all’atezza del curvone che precede il Santuario. Non è la pima volta che accade, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.

In soccorso al camionista, un uomo classe 1971 di origine slovena, è stato un collega, che lo ha aiutato nelle manovre necessarie per liberare il camion e consentirgli di proseguire.

I carabinieri hanno semplicemente constatato ciò che era capitato e ben presto la viabilità è tornata alla normalità.

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