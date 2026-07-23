CircondarioCronaca
Tir “incastrato” sulla strada per il Santuario di Graglia
Un episodio che non rappresenta di certo una novità
Tir “incastrato” sulla strada per il Santuario di Graglia. Sono arrivati anche i carabinieri, anche se per fortuna la situazione si è risolta abbastanza velocemente e senza particolari problemi.
Tir “incastrato” sulla strada per il Santuario di Graglia
E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18. Un mezzo pesante è rimasto appunto bloccato all’atezza del curvone che precede il Santuario. Non è la pima volta che accade, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.
In soccorso al camionista, un uomo classe 1971 di origine slovena, è stato un collega, che lo ha aiutato nelle manovre necessarie per liberare il camion e consentirgli di proseguire.
I carabinieri hanno semplicemente constatato ciò che era capitato e ben presto la viabilità è tornata alla normalità.
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