Tir in bilico sui tornanti di Valdilana.

Tir in bilico sui tornanti di Valdilana

Un tir è rimasto in bilico nella mattinata di lunedì a Valdilana, nella zona di Valle Mosso. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 in via Girolamo Berra, dove un autoarticolato si è trovato in una posizione difficile, senza poter proseguire la marcia né effettuare manovre in sicurezza per tornare indietro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valle Mosso, chiamati a verificare la situazione dopo la segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. In supporto sono stati attivati anche i vigili del fuoco e il soccorso stradale, per consentire il recupero del mezzo pesante senza rischi.

Lunghe operazioni di recupero, poi il camion torna in carreggiata

Il mezzo coinvolto era condotto da un autotrasportatore nato nel 1960. La posizione del tir ha reso necessario un intervento particolarmente delicato, con una serie di verifiche e manovre per evitare che la situazione potesse peggiorare durante le operazioni di recupero. La via Berra è quella che da Valle Mosso sale lungo la Rovella: un tratto caratterizzato da stretti tornanti e che di fatto non arriva da nessuna parte, proseguendo con uno sterrato. Lo riporta Notizia Oggi

Molto probabilmente il conducente del tir è stato indotto all’errore dal navigatore satellitare. Il personale dell’Aci, intervenuto per prestare assistenza, ha dovuto fare ritorno alla propria sede per recuperare attrezzature specifiche. Solo dopo le manovre necessarie l’autista è riuscito a rimettere il camion in carreggiata e a liberare la strada.

Foto Notizia Oggi

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