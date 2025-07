Tentati furti a Cerrione e Salussola

Intervento dei carabinieri l’altro giorno a Cerrione e Salussola per un furto. A Cerrione i ladri avrebbero tentato di forzare una tapparella della finestra per entrare, senza riuscirci. E’ stato un vicino di casa a notarli e dare l’allarme facendoli di fatto scappare.

A Salussola invece i malviventi sono riusciti a entrare dalla porta di ingresso. Era piena notte. Hanno rovistato senza successo. Ma intanto in casa sono rientrati i proprietari che di fatto hanno messo in fuga i malviventi.

