Movida Viverone: chiuso bar pizzeria

A seguito dei controlli effettuati nella notte tra mercoledì e giovedì scorso dai Carabinieri della Compagnia di Biella, supportati dai colleghi dei reparti specializzati per la tutela del lavoro (NIL e per la tutela della salute (NAS), l’ASL di Biella ha adottato, nei confronti di un esercizio di barpizzeria situato sul lungolago di Viverone, un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande sino alla rimozione delle situazioni di non conformità rilevate dai militari operanti.

