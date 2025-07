Controlli della movida a Viverone: locali sanzionati

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Biella con i colleghi del Nil e del Nas hanno effettuato alcuni controlli a Viveorne. In particolare sono intervenuti nei locali notturni sul lungolago di Viverone.

Registrate varie mancanze in un bar che non aveva l’autorizzazione per il sistema di videosorveglianza, inoltre sono state riscontrate carenze igienico sanitarie. E’ stata prevista una sanzione di 3000 euro e la segnalazione all’Asl.

Tre giovani sanzionati

Identificati poi anche tre giovani, tra cui un minore, provenienti dalle province di Vercelli e Torino che avevano creato disordini sul lungolago in stato di ubriachezza.

Le operazioni di controllo rientrano nell’attività di monitoraggio della movida.

