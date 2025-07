Addio Francesco: un imprenditore appassionato

Addio Francesco: un imprenditore appassionato

Di seguito il ricordo di Giacomo Moscarola, assessore comunale di Biella.

Oggi Biella perde un uomo che ha dato tanto alla nostra comunità.

Francesco Montoro è stato un imprenditore appassionato. Un punto di riferimento per tanti, ma anche una persona capace di mettere il cuore in tutto ciò che faceva. Ricordo con stima e affetto il suo impegno nel mondo dello sport, in particolare durante gli anni in cui ha fatto parte della grande famiglia di Pallacanestro Biella. Un periodo in cui, con entusiasmo e competenza, ha contribuito a scrivere pagine importanti della nostra storia sportiva.

Al mio caro amico e suo fratello Antonio, alla sua famiglia, ai suoi cari e a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo bene, va il mio abbraccio più sincero.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook