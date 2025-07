Schianto mortale sul Maghettone. La vittima è Francesco Montoro

Biellese sotto choc per il drammatico incidente di questa mattina. L’imprenditore Francesco Montoro ha perso la vita nel violento scontro tra la sua auto e un camion.

Francesco Montoro è morto in un tragico incidente stradale

La notizia della tragedia e il nome della vittima si sono rapidamente diffusi in tutto il Biellese destando incredulità e cordoglio, anche perché Montoro era un personaggio conosciuto da tutti, essendo stato fondatore, anima e presidente di Eurotrend per oltre trent’anni.

L’imprenditore 69enne nell’ultimo quindicennio era stato molto attivo anche nel mondo dello sport, in particolare come sponsor e dirigente di Pallacanestro Biella, club con la quale vinse la Coppa Italia. Anni fa fu anche sponsor della Biellese.

L’incidente

Ancora in fase d’accertamento le cause e l’esatta dinamica del frontale che gli è costato la vita, avvenuto questa mattina a Ponderano, sul Maghettone. Fatale l’impatto tra il Maggiolone condotto dall’imprenditore e un camion, finito fuori strada in seguito allo scontro. Inutili purtroppo i soccorsi del 118, per l’imprenditore non c’è stato niente da fare.

Ferito anche il conducente del camion, ricoverato all’ospedale.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

