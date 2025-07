Ambulanze veterinarie Italia salva un pastore australiano

Questo il racconto del team di Biella.

Stamattina siamo intervenute per ARGO Pastore Australiano di 9anni e mezzo, quando siamo arrivate si era rifugiato in un sotto scala, impossibilitato a muoversi lo abbiamo caricato in barella, portato in clinica, ora aspettiamo il responso della veterinaria, alle prime domande al proprietario di cos’era successo ci riferiva che forse avrebbe ingerito dei resti di piccione con probabilità fosse avvelenato, oppure un boccone visto che nella zona sembra siano presenti. Dai cucciolone siamo qui con te.

