Tamponamento sulla statale, gravemente ferito un automobilista. Un grave incidente stradale l’altro giorno sulla ss 229 del lago d’Orta. Tre automobili sono rimaste coinvolte.

Tamponamento sulla statale

A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente dell’auto di mezzo. Per liberare l’uomo, rimasto intrappolato nell’abitacolo dopo l’impatto, è stato necessario l’intervento dei vigili di Novara, che hanno operato insieme al personale del 118. Il ferito è stato poi affidato ai sanitari e trasportato in ospedale. Mentre gli occupanti degli altri due mezzi hanno riportato ferite di lieve entità e sono stati assistiti sul posto.

Le cause che hanno portato al tamponamento sono in fase di accertamento. Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

Conclusa la fase di soccorso, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area. Le operazioni hanno richiesto tempo e hanno provocato rallentamenti alla circolazione.

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