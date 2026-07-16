Cronaca
Tamponamento sulla statale, gravemente ferito un automobilista
Tre vetture coinvolte nello scontro: intervento dei soccorsi per estrarre uno dei conducenti rimasto prigioniero tra le lamiere
Tamponamento sulla statale, gravemente ferito un automobilista. Un grave incidente stradale l’altro giorno sulla ss 229 del lago d’Orta. Tre automobili sono rimaste coinvolte.
Tamponamento sulla statale
A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente dell’auto di mezzo. Per liberare l’uomo, rimasto intrappolato nell’abitacolo dopo l’impatto, è stato necessario l’intervento dei vigili di Novara, che hanno operato insieme al personale del 118. Il ferito è stato poi affidato ai sanitari e trasportato in ospedale. Mentre gli occupanti degli altri due mezzi hanno riportato ferite di lieve entità e sono stati assistiti sul posto.
Le cause che hanno portato al tamponamento sono in fase di accertamento. Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.
Conclusa la fase di soccorso, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area. Le operazioni hanno richiesto tempo e hanno provocato rallentamenti alla circolazione.
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