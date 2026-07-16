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Schianto tra auto e moto a Chiavazza: centauro finisce in ospedale

Sul posto 118 e polizia locale

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41 secondi fa

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Schianto tra auto e moto a Chiavazza: centauro finisce in ospedale
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Schianto tra auto e moto a Chiavazza: centauro finisce in ospedale.

Schianto tra auto e moto a Chiavazza: centauro finisce in ospedale

Incidente a Chiavazza all’incrocio tra via Coda e via De Amicis. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

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