Smantellato arsenale e deposito di droga nei boschi. Il blitz dei carabinieri ha permesso di recuperare circa 9 chilogrammi di cocaina e oltre 7 chilogrammi di hashish.

Smantellato arsenale e deposito di droga

I carabinieri di Ivrea, supportati dalle stazioni di Settimo Vittone, Ivrea e Rivarolo, hanno portato a termine un’importante operazione contro il narcotraffico e il traffico illegale di armi. L’intervento, scattato alle prime luci dell’alba con il supporto delle Aliquote di Primo Intervento di Torino e del Nucleo Cinofili di Volpiano, ha permesso di smantellare un pericoloso fulcro di attività illecite. Situato tra il capoluogo torinese e Bosconero.

I militari hanno arrestato due uomini già noti alle forze dell’ordine: un cittadino albanese di 46 anni residente a Torino e un italiano di 33 anni residente a Bosconero. Le perquisizioni sono iniziate alle 7 del mattino, colpendo simultaneamente diverse proprietà riconducibili agli indagati e portando alla luce somme di denaro e stupefacenti.

Contanti e depositi nel sottobosco

La prima fase dell’operazione si è svolta a Torino, nell’abitazione dell’uomo di origini albanesi, dove i carabinieri hanno rinvenuto circa 10mila euro in contanti. Successivamente, le ricerche si sono estese a un’area boschiva a Bosconero di cui l’uomo aveva l’uso esclusivo. Nascosti sotto una lamiera di ferro, sono stati trovati oltre 1,6 chilogrammi di cocaina, 530 grammi di hashish e il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Parallelamente, i militari hanno setacciato l’abitazione e le pertinenze del 33enne italiano a Bosconero. Grazie all’ausilio dei cani specializzati e a un’accurata attività di scavo nel terreno della proprietà, è emerso un vero e proprio deposito sotterraneo. All’interno di contenitori di plastica sono stati recuperati quasi 7 chilogrammi di cocaina e oltre 6,6 chilogrammi di hashish confezionati in buste termosaldate. Oltre alla droga, lo scavo ha rivelato un arsenale: un fucile semiautomatico e una doppietta a canne mozze, cinque pistole rubate, due canne artigianali e numerose munizioni.

Un colpo da milioni di euro

Complessivamente, il blitz ha permesso di sottrarre alla vendita al dettaglio circa 9 chilogrammi di cocaina e oltre 7 chilogrammi di hashish. Per un valore economico stimato intorno ai 3,5 milioni di euro.

I due arrestati sono stati trasferiti in carcere a Ivrea. L’uomo di origine albanese deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di stupefacenti. Mentre per il cittadino italiano si sono aggiunte le accuse di detenzione illegale di armi comuni da sparo, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

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