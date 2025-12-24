Seguici su

Si sente male alla guida: 48enne finisce fuori strada

La donna è stata soccorsa dai carabinieri e dal 118

Colta da un lieve malore, esce di strada con l’auto. È successo a Villanova Biellese, sfortunata protagonista una 48enne residente in città.

Stando a quanto ricostruito finora, la donna avrebbe perso il controllo della sua vettura dopo essersi sentita male. Il veicolo è finito nel vicino canale d’irrigazione. Soccorsa dai carabinieri e dal 118, l’automobilista lamentava dolori alle braccia e al torace a causa dell’urto, ma non era in gravi condizioni. È stata portata all’ospedale in codice verde.

