Morto lo sciatore travolto dalla valanga ad Alagna.

Morto lo sciatore travolto dalla valanga ad Alagna

Domenico Fontana non ce l’ha fatta. Il 62enne di Borgosesia ieri è stato vittima di un incidente. Durante un fuoripista ad Alagna nella zona dell’ Olen l’uomo è stato travolto da una valanga.

Era stato recuperato dal soccorso alpino e portato d’urgenza all’ospedale di Borgosesia e da qui alle Molinette di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook