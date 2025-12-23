AttualitàCronacaFuori provincia
Morto lo sciatore travolto dalla valanga ad Alagna
La vittima è un 62enne di Borgosesia
Domenico Fontana non ce l’ha fatta. Il 62enne di Borgosesia ieri è stato vittima di un incidente. Durante un fuoripista ad Alagna nella zona dell’ Olen l’uomo è stato travolto da una valanga.
Era stato recuperato dal soccorso alpino e portato d’urgenza all’ospedale di Borgosesia e da qui alle Molinette di Torino.
