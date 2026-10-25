Si è spenta Franca Gavassa, anima del volontariato.

Si è spenta Franca Gavassa, anima del volontariato

Crevacuore e la Valsessera hanno dovuto piangere l’altra settimana la scomparsa di Franca Gavassa, morta all’età di 82 anni dopo una lunga malattia. Con lei il territorio ha perso una donna molto conosciuta per il suo impegno nelle associazioni e nelle iniziative di solidarietà. Per anni è stata una presenza generosa e instancabile, sempre pronta a dare una mano dove c’era bisogno, senza far mancare il proprio sostegno anche nelle piccole attività quotidiane.

Come riporta Notizia Oggi, il dolore per la sua morte è stato condiviso da quanti hanno lavorato al suo fianco, soprattutto nell’associazione “La Zattera” di Pray, con cui aveva costruito un rapporto profondo. Non era soltanto un aiuto nelle iniziative organizzate: per le persone dell’associazione era anche una voce capace di consigliare, incoraggiare e partecipare con entusiasmo alla vita del gruppo.

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