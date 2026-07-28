Non ce l’ha fatta l’uomo che due mesi fa si era reso protagonista di un tragico e disperato gesto davanti al polo logistico Amazon in provincia di Torino. Dopo circa sessanta giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale C.T.O. della capitale piemontese, il suo cuore ha smesso di battere a causa delle gravissime lesioni riportate.

Si diede fuoco davanti al polo logistico: muore dopo due mesi

I fatti risalgono a due mesi fa, quando l’uomo si era presentato all’esterno dello stabilimento cospargendosi di liquido infiammabile e dandosi fuoco sotto gli occhi sconvolti dei presenti. I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme alle forze dell’ordine, avevano domato le fiamme e trasportato d’urgenza la vittima in ospedale in condizioni estremamente critiche, con ustioni estese su gran parte del corpo.

Fin dal ricovero la prognosi era rimasta riservata. I medici hanno tentato per settimane di stabilizzare il quadro clinico con complessi interventi, ma il prolungato stato di sofferenza e l’insorgere di fatali complicazioni nelle ultime ore non gli hanno lasciato scampo.

Resta il dolore per una vicenda drammatica su cui le autorità competenti hanno svolto i dovuti accertamenti per chiarire il contesto del gesto. Un fatto di cronaca che lascia profonda amarezza e sgomento nell’intera comunità locale, riaccendendo i riflettori sui drammi della disperazione individuale.

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