Scoppia una bombola: due persone finiscono in ospedale. Sono stati momomenti decisamente preoccupanti quelli vissuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 settembre, in una abitazione di Sordevolo.

Scoppia una bombola

Per cause ancora da chiarire una bombola di gas è esplosa, danneggiando la struttura e coinvolgendo anche alcune persone. Due di loro sono state portate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Hanno riportato alcune bruciature.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a chiudere la strada per mettere in sicurezza tutta la zona. Presenti ovviamente i sanitari del 118 e diversi mezzi dei vigili del fuoco.

Fortunatamente dopo alcune ore la situazione è tornata alla normalità senza ulteriori conseguenze per cose e persone.

LEGGI ANCHE: Incidenti sul lavoro, l’esplosione di una bombola provoca la morte di un operaio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato