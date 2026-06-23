Scoperti spacciatori nei boschi della Valle Elvo

Continua l’azione dei Carabinieri di Biella contro lo spaccio di droga nei boschi. Nei giorni scorsi i militari hanno effettuato molti controlli nella Valle Elvo. Hanno pattugliato le strade d’accesso anche con personale in borghese. In totale sono state controllate decine di auto e persone. L’operazione ha permesso di identificare spacciatori e assuntori.

Durante un posto di blocco sulla Strada Provinciale 419, la Sezione Radiomobile ha fermato un’auto. A bordo c’erano due cittadini stranieri irregolari in Italia. Entrambi avevano già numerosi precedenti per reati di droga. I due sono stati denunciati a piede libero. Inoltre, hanno ricevuto un ordine di espulsione del Questore di Biella.

Sulla stessa strada i militari hanno fermato un’altra vettura. Alla guida c’era un ventenne della Valle Elvo. Il giovane si è mostrato subito molto agitato. I Carabinieri hanno quindi perquisito il veicolo. Nell’abitacolo hanno trovato un coltello con una lama di oltre undici centimetri. Il ragazzo lo deteneva senza alcun motivo giustificato. L’arma è stata sequestrata. Il ventenne è stato denunciato alla Procura di Biella per porto di oggetti atti ad offendere.

Nel frattempo la Sezione Operativa ha intercettato un quarantenne di Biella. L’uomo stava uscendo da una zona boschiva. Alla vista dei militari ha consegnato spontaneamente un involucro. All’interno c’erano cinque grammi di eroina e uno di cocaina. La droga è stata sequestrata. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Tutti i procedimenti penali sono ora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati non è ancora definitiva. Sarà accertata solo in caso di una sentenza irrevocabile di condanna.

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