CronacaValli Mosso e Sessera
Scontro tra due auto a Trivero: mezzi distrutti
Per uno dei conducenti è emersa anche un’irregolarità sulla patente
Scontro tra due auto a Trivero: mezzi distrutti.
Scontro tra due auto a Trivero: mezzi distrutti
Incidente nella prima serata di sabato 26 settembre, a Trivero, località di Valdilana. Due veicoli si sono scontrati in via Roma, in frazione Lora. Nell’urto sono rimasti coinvolti entrambi i conducenti, che non hanno riportato ferite.
I mezzi hanno riportato danni tali da non poter riprendere la marcia. L’impatto ha quindi richiesto l’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto per raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto e svolgere i rilievi.
Accertamenti sulla dinamica
I carabinieri di Cossato stanno verificando la dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro non sono ancora state definite: gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze in cui i due veicoli sono entrati in collisione.
Controlli sulla patente
Come riporta Notizia Oggi, per uno dei conducenti è emersa una irregolarità relativa alla patente. Per questa violazione è prevista una sanzione, mentre proseguono gli accertamenti sul sinistro.
L’incidente non ha provocato feriti, ma i veicoli coinvolti sono rimasti inutilizzabili dopo lo scontro. Saranno i rilievi a fornire ulteriori elementi sulle modalità dell’impatto e sulla posizione dei conducenti.
Immagine di repertorio
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