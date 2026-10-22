Scontro tra auto e moto, scoppia la lite tra i conducenti.

Scontro tra auto e moto, scoppia la lite tra i conducenti

Momenti di tensione ad Andorno, dove un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto è sfociato in un diverbio tra i rispettivi conducenti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per gestire la situazione e riportare la calma.

Immagine di repertorio

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