CronacaValle Cervo
Scontro tra auto e moto, scoppia la lite tra i conducenti
Momenti di tensione ad Andorno. E’ intervenuta la polizia locale
Scontro tra auto e moto, scoppia la lite tra i conducenti.
Scontro tra auto e moto, scoppia la lite tra i conducenti
Momenti di tensione ad Andorno, dove un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto è sfociato in un diverbio tra i rispettivi conducenti.
Sul posto è intervenuta la polizia locale per gestire la situazione e riportare la calma.
Immagine di repertorio
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