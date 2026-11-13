Scontro tra auto e giovane motociclista in via Ivrea

Incidente stradale con feriti nella serata di oggi, venerdì 13 novembre, in via Ivrea a Biella, all’altezza dell’ex macello. Il sinistro, avvenuto poco dopo le 19.30, ha visto coinvolte un’automobile e una moto.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e le informazioni disponibili sono al momento parziali, ma secondo le prime ricostruzioni il giovane che viaggiava in sella alla due ruote sarebbe rimasto ferito.

Soccorso dal 118, ha ricevuto l’assistenza dei sanitari in loco prima di essere portato all’ospedale.

Al momento non sono note le esatte condizioni dei feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi, e gli agenti della polizia, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook