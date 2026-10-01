Scompare nei boschi tra Graglia e Muzzano: ricerche in corso.

Scompare nei boschi tra Graglia e Muzzano: ricerche in corso

Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di circa 80 anni, scomparso da ieri sera, 30 settembre, dopo essersi recato nei boschi tra Graglia e Muzzano.

A lanciare l’allarme è stato il figlio.

Sul posto sono impegnati Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, AIB e Protezione Civile, supportati da unità cinofile e droni. Nelle ultime ore è arrivato anche un elicottero, impiegato per sorvolare l’area e ampliare le ricerche.

Le squadre stanno perlustrando sentieri e zone boschive nella speranza di individuare al più presto l’uomo.

Immagine di repertorio

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