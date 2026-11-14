Schianto a Novara: due giovani in ospedale.

Lo scooter su cui viaggiavano è finito contro il guard rail in via Guido Rossa. Entrambi hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori, con subamputazione. Per il diciassettenne i medici stanno lottando per salvare la gamba.

Novara, 14 novembre 2026 – Due minorenni sono rimasti gravemente feriti nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto a Veveri, quartiere nella zona nord di Novara, in via Guido Rossa.

L’allarme è scattato alle 23:23. Per cause in corso di accertamento, il motorino su cui viaggiavano i due ragazzi è andato a impattare contro il guard rail.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, due delle quali medicalizzate. Dopo le prime cure prestate in strada, i due giovani sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove nel corso della notte sono stati entrambi sottoposti a intervento chirurgico d’urgenza.

Entrambi hanno riportato ferite gravi con subamputazione degli arti inferiori:

• il ragazzo di 16 anni presenta fratture alla parte inferiore della gamba con subamputazione;

• il ragazzo di 17 anni, le cui condizioni sono le più gravi, ha riportato ferite a un braccio e lesioni molto gravi a una gamba, che i chirurghi stanno cercando di salvare.

Le loro condizioni restano al momento serie. Ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico saranno forniti esclusivamente dalla struttura sanitaria.

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