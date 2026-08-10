Salvo il santuario del Cavallero, l’incendio a ridosso del torrente Sessera.

Salvo il santuario del Cavallero, l’incendio a ridosso del torrente Sessera

Il santuario del Cavallero per il momento è salvo. È questa forse la notizia più attesa al termine di un’altra giornata drammatica sul fronte dell’incendio che da giorni sta devastando l’alta Valsessera. Ieri, domenica 9 agosto, l’azione congiunta degli operatori a terra e dei mezzi aerei è riuscita a impedire che le fiamme raggiungessero e danneggiassero il complesso religioso.

Il fuoco è però sceso ancora più in basso, arrivando ormai in alcuni punti a ridosso del torrente Sessera. E proprio qui si concentra adesso una delle battaglie decisive per impedire un’ulteriore propagazione del rogo.

Il santuario difeso dal fuoco

Era uno degli scenari maggiormente temuti dopo l’avanzata delle fiamme durante la notte. Il fronte era sceso lungo i ripidi canaloni che sovrastano il Cavallero, avvicinandosi progressivamente al santuario. Per ore uomini e mezzi hanno lavorato per creare una difesa efficace intorno alle strutture e contrastare l’avanzata dell’incendio. I volontari Aib hanno predisposto anche un sistema di protezione da terra con motopompe e manichette, mentre dall’alto sono proseguiti i lanci del Canadair. Un lavoro che ha dato i suoi frutti: il santuario è stato sfiorato, ma risparmiato.

Le fiamme ormai a ridosso del Sessera

Dopo essere sceso dai canaloni, il fronte è arrivato ormai in prossimità del torrente Sessera. L’obiettivo delle prossime operazioni sarà cercare di bloccare almeno questa direttrice dell’incendio, sfruttando anche la possibilità di intervenire da terra nelle aree più vicine al fondovalle. Lo riporta Notizia Oggi

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