Saluti fascisti in piazza Duomo. Scoppia la polemica

Non ci sono soltanto le polemiche sulle presunte risse e sulle scorribande notturne a tenere banco attorno a piazza Duomo, a Biella. A riaccendere il dibattito è ora un post pubblicato da Roberto Pietrobon, esponente della segreteria regionale di Sinistra Italiana Avs, che punta l’attenzione su una fotografia circolata nelle scorse settimane sui social.

Ragazzi fanno saluti fascisti in piazza Duomo

Nell’immagine compaiono alcuni ragazzi in piedi su una panchina di piazza Duomo e con il braccio teso, mentre nell’altra mano, ben visibili, tengono alcuni volantini inneggianti a Vannacci.

Proprio partendo dalle polemiche degli ultimi giorni, nel suo post Pietrobon contesta la rappresentazione di piazza Duomo come teatro di continue «pericolose scorribande a suon di machete» e sostiene che, a fronte delle ricostruzioni circolate, non ci sarebbero stati riscontri oggettivi sulla presenza di armi o su episodi andati oltre «due urla e due spintoni».

Pietrobon: “Ovviamente il partito non si è indignato. Tra quanto diranno che è goliardia? 3… 2… 1…”

Da qui il confronto con la fotografia del saluto fascista. «Capita che nella stessa piazza altri ragazzi (magari residenti negli stessi quartieri degli altri) si dilettino a fare il saluto fascista sulle panchine con ben in vista un volantino del succitato partito della “feccia” – scrive l’esponente di Avs -. Ovviamente nessun giornale ha ripreso questa immagine che gira da settimane sui social e ovviamente neppure il succitato partito si è indignato per la palese manifestazione del reato di apologia del fascismo».

La conclusione di Pietrobon è volutamente provocatoria e guarda alle possibili reazioni alla vicenda: «Tra quanto diranno “è una ragazzata, è goliardia”? 3…2…1…».

E i ragazzi sono pure in piedi sulla panchina…

Da segnalare un’ultima curiosità relativa alla fotografia. I ragazzi immortalati sono in piedi sulla panchina, proprio come lo era l’organizzatrice della manifestazione per salvare i ciliegi dei giardini Zumaglini, che per tale mancanza di rispetto è stata criticata pubblicamente di recente proprio da esponenti locali di Futuro Nazionale.

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