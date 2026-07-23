Sale sul tetto dell’ospedale e minaccia di lanciarsi. Tanta pausa l’altro giorni al Degli Infermi di Ponderano. Un giovane di 22 anni minacciava infatti di lanciarsi nel vuoto.

Sale sul tetto dell’ospedale e minaccia di lanciarsi

Doverosa una premessa. In mattinata da Cossato era arrivata una chiamata ai carabinieri per segnalare la presenza di un ragazzo che tentava di buttarsi letteralmente tra le auto in transito. I militari lo avevano raggiunto e affidato alle cure dei sanitari del 118. Proprio alla luce dello stato del soggetto e per garantire il trasferimento in sicurezza, l’ambulanza era stata accompagnata al pronto soccorso da una pattuglia dell’Arma.

Nel primo pomeriggio il 22enne è però riuscito a raggiungere il tetto dell’ospedale, annunciando di volersi buttarsi e chiedendo di parlare esclusivamente con i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti del posto di polizia.

Una situazione delicata, che si è protratta per svariati minuti, mentre i soccorritori cercavano di instaurare un dialogo con lui al fine di calmarlo. Alla vista dei carabinieri, ha chiesto una sigaretta. Un momento rivelatosi fondamentale per allentare la tensione. Poco dopo ha infatti accettato di farsi raggiungere dai vigili del fuoco, che lo hanno riportato in sicurezza. Il 22enne è stato quindi riaffidato al personale del pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

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