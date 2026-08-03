Sacerdote patteggia due anni per atti sessuali con una minorenne. La sospensione della pena è subordinata all’obbligo di seguire un percorso di riabilitazione in un istituto specializzato nella prevenzione e nel contrasto ai reati sessuali. Al religioso, 39 anni e in passato in servizio nella zona di Arona, è stata inoltre riconosciuta l’attenuante del fatto di minore gravità.

Sacerdote patteggia due anni per atti sessuali con una minorenne

L’inchiesta riguarda il rapporto instaurato con una ragazza di 14 anni che frequentava l’oratorio della parrocchia dove il sacerdote prestava servizio come coadiutore. Nel corso della frequentazione i due si erano scambiati anche messaggi dal contenuto ritenuto equivoco.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel 2023 tra il religioso e la minorenne si è verificato un rapporto sessuale. In un primo momento sia il sacerdote sia la giovane hanno negato l’episodio, ma il quadro è cambiato dopo ulteriori accertamenti e nuove testimonianze raccolte dagli investigatori.

Le dichiarazioni dei genitori della ragazza e di una persona alla quale la giovane si era confidata hanno portato la Procura a chiedere l’imputazione per atti sessuali con minore di 16 anni, superando l’ipotesi iniziale di archiviazione.

Nel frattempo il sacerdote aveva già lasciato la comunità parrocchiale interessata dalla vicenda. In una nota dell’epoca, la diocesi aveva comunicato che il religioso avrebbe affrontato un periodo di riposo, studio e ricerca spirituale prima di un eventuale nuovo incarico.

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