Basso BielleseCronaca
Rubano cialde di gelato da un Ape Piaggio
Viverone
Rubano cialde di gelato da un Ape Piaggio
Bravata di alcuni ragazzi l’altro giorno a Viverone. I giovani hanno aperto il finestrino di un Ape Piaggio, parcheggiato sul lungolago, davanti al bar Zanzibar. Il mezzo viene utilizzato per distribuire i gelati.
Dall’Ape hanno rubato cialde di gelato e si sono poi dileguati. Alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto per gli accertamenti del caso. Il proprietario del mezzo e’ stato rintracciato e avvisato dell’accaduto.
LEGGI ANCHE: Tenta di sedare una lite e viene picchiato
Foto di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella18 ore fa
«Il bar Lucxor era tutta la nostra vita»
Attualità2 giorni fa
Agente di polizia locale si toglie la vita con la pistola d’ordinanza
Attualità18 ore fa
Paolo Cariola: “Manco li cani avrebbero meritato un trattamento così”
Fuori provincia3 giorni fa
Voleva lanciarsi dal ponte: donna salvata da alcuni giovani
Cronaca1 giorno fa