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Rubano cialde di gelato da un Ape Piaggio

Viverone

Pubblicato

2 minuti fa

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Rubano cialde di gelato da un Ape Piaggio
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Rubano cialde di gelato da un Ape Piaggio

Bravata di alcuni ragazzi l’altro giorno a Viverone. I giovani hanno aperto il finestrino di un Ape Piaggio, parcheggiato sul lungolago, davanti al bar Zanzibar. Il mezzo viene utilizzato per distribuire i gelati.

Dall’Ape hanno rubato cialde di gelato e si sono poi dileguati. Alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto per gli accertamenti del caso. Il proprietario del mezzo e’ stato rintracciato e avvisato dell’accaduto.

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Foto di repertorio

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