Tenta di sedare una lite e viene picchiato

Momenti di tensione nella serata di ieri a Biella, dove un giovane sarebbe stato aggredito dopo aver tentato di sedare una lite tra più persone.

Stando alle prime informazioni raccolte, il 29enne, residente a Mongrado, sarebbe intervenuto nel tentativo di riportare la calma ma avrebbe finito per essere coinvolto nella discussione, riportando alcuni lividi al volto.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Il giovane, assistito inizialmente da un suo coetaneo di Biella, è stato poi informato delle proprie facoltà di legge e accompagnato al Pronto Soccorso per le cure necessarie.

Sono in corso gli approfondimenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’aggredito, comunque, ha annunciato di non voler sporgere denuncia.

Foto di repertorio

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