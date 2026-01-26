Seguici su

Ritrovato l’uomo scomparso a Roasio

Si era allontanato da casa volontariamente

2 minuti fa

Ritrovato l’uomo scomparso a Roasio. Concluse le ricerche: l’uomo si era allontanato volontariamente da casa. Gode di buona salute.

Si sono concluse con un lieto fine le ricerche dell’uomo scomparso dalla serata di ieri, domenica 25 gennaio, nel territorio comunale di Roasio. La persona, un uomo sulla cinquantina residente in frazione San Maurizio, in canton Brugo, è stata ritrovata nelle scorse ore in zona Prucengo.

A risultare decisiva è stata la segnalazione di una donna, che ha notato la presenza dell’uomo in zona Prucengo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Permettendo così di indirizzare le squadre sul posto. L’uomo era stato dato per disperso dopo essersi allontanato da casa, probabilmente per recarsi alla messa serale, senza fare più ritorno e senza dare notizie ai familiari.
