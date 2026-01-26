Seguici su

Persona scomparsa a Roasio: anche con l’elicottero per le ricerche

Da ieri sera non si hanno più notizie di un uomo di circa 50 anni

persona scomparsa

Persona scomparsa a Roasio: anche con l'elicottero per le ricerche. Da ieri sera non si hanno più notizie di un uomo di circa 50 anni.

Persona scomparsa a Roasio

Le sue generalità non sono ancora state rese note. Stando a quanto riferito da alcune voci che circolano in paese, l’uomo si sarebbe allontanato dalla casa per andare a messa. Da quel momento, però, non avrebbe più fatto rientro all’abitazione e non ha dato notizie di sè.

L’uomo dovrebbe essere residente in frazione San Maurizio, a canton Brugo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal mancato rientro e dall’impossibilità di contattare il congiunto.

Ricerche anche con l’elicottero

Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente e si sono protratte per tutta la notte. Dalla mattinata di oggi le attività sono state intensificate con il supporto dell’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco. Sul posto operano anche i carabinieri, il soccorso alpino e i volontari della protezione civile.

Numerose le persone impegnate nelle ricerche, che si stanno concentrando sia nelle zone abitate sia nelle aree più impervie del territorio. Al momento non sono emersi elementi utili al ritrovamento, ma le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore.
