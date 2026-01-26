Donna investita in via Repubblica. Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10.30, in una delle arterie più trafficate del centro cittadino.

Donna investita in via Repubblica

Secondo una prima, seppur frammentaria, ricostruzione, il sinistro ha avuto luogo all’incrocio tra via Repubblica appunto e via XX Settembre.

Una automobile non si sarebbe accorta della donna che stava attraversando la strada e l’avrebbe pertanto investita. Sul posto è intervenuta immediatamente una ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alla signora per poi trasportarla al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sembravano però gravi per fortuna.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Biella per le verifiche di rito, attraverso le quali stabilire poi l’esatta dinamica di quanto accaduto.

