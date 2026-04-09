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CronacaValle Elvo

“Ricordiamo le doti umane di Daniele e l’impegno verso la nostra comunità”

Anche l’amministrazione comunale di Occhieppo Superiore ricorda Daniele Pezzo. Questa sera alle 19 il rosario

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Daniele Pezzo

All’età di 76 anni, appena compiuti, ha smesso di battere il cuore di Daniele Pezzo, storico medico di base di Occhieppo Superiore in pensione dal 2020. Pezzo si è spento all’Ospedale degli Infermi, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo aver avuto un infarto nel fine settimana pasquale.

Il ricordo dell’amministazione comunale di Occhieppo Superiore

Anche l’amministrazione comunale di Occhieppo Superiore ricorda in queste ore Daniele Pezzo. “Il sindaco e l’amministrazione comunale di Occhieppo Superiore partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro Daniele Pezzo di cui si ricordano le doti umane e l’impegno profuso per la nostra comunità”.

Oggi alle 19 il rosario

Ad annunciarne la scomparsa sono stati la moglie Angela e i due figli, Gabriele e Luca. Familiari e amici gli diranno addio venerdì mattina alle 10, nella chiesa di Santo Stefano, a Occhieppo Superiore. Nella stessa chiesa, giovedì alle 19, verrà recitato il rosario. Nel frattempo è possibile portare un ultimo saluto al dottor Pezzo nella casa funeraria Papale, dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.

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