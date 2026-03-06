Prende un pugno da una ragazza e chiama i carabinieri

Aggressione a Cossato in via MArtiri della Libertà. Un uomo riferisce di essere stato aggredito da una ragazza. Fuori da un locale i due avrebbero avuto un diverbio e la giovane donna avrebbe sferrato un pugno in faccia al ragazzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima non ha avuto bisogno dell’intervento del 118.

