CossateseCronaca
Prende un pugno da una ragazza e chiama i carabinieri
Aggressione a Cossato
Aggressione a Cossato in via MArtiri della Libertà. Un uomo riferisce di essere stato aggredito da una ragazza. Fuori da un locale i due avrebbero avuto un diverbio e la giovane donna avrebbe sferrato un pugno in faccia al ragazzo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima non ha avuto bisogno dell’intervento del 118.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese1 giorno fa
Oggi l’ultimo saluto a Gabriella Zanone
Cronaca19 ore fa
Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore
Circondario1 giorno fa
“C’è un’auto che viaggia contromano lungo la superstrada”
Biella2 giorni fa
Non sente l’amico da giorni e chiama i carabinieri
Biella3 giorni fa